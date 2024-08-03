İngiliz suç ajansında pedofili skandalı! Çocukların uygunsuz görüntüleri...

İngiltere Ulusal Suç Ajansı (NCA), eski bir çalışanı olan 40 yaşındaki Adam Taylor'ın 2022'de bilgisayarından yasa dışı içeriklere eriştiğinin tespit edilmesiyle birlikte yolsuzlukla mücadele birimleri tarafından tutuklandığını açıkladı.

700'DEN FAZLA GÖRÜNTÜ KAYDI

NCA'dan yapılan açıklamada, Taylor'ın evinde yapılan aramada çok sayıda dizüstü bilgisayar, tablet, USB, sabit disk, DVD, CD ve diğer elektronik depolama aygıtına erişildiği, 700'den fazla çocuk ve hayvanın uygunsuz görüntüsünün bulunduğu ve aynı zamanda kendisine iş nedeniyle verilmiş olan bilgisayarda da görüntüler olduğu ifade edildi. Taylor kendisine yöneltilen suçları yapılan duruşmada kabul etti. NCA Genel Müdürü Rob Jones ceza ile ilgili olarak, "NCA, dünyanın neresinde olursa olsun çocukları cinsel istismardan korumaya kararlıdır. Özellikle kolluk kuvvetleri dâhil olmak üzere failler için güvenli bir liman olmadığından emin olmaya kararlıyız. Taylor'ın işlediği suçların ağırlığını kabul eden bu hapis cezasını memnuniyetle karşılıyoruz" dedi.