İngiliz televizyonunda Türk turizmini karalayan dizi! İkinci Gece Yarısı Ekspresi

İngiliz ITV kanalında yayınlanmaya başlayan No Return (Dönüş yok) dizisinde, tatil için Türkiye'ye gelen Kathy Powell (Sheridan Smith) ve ailesinin yaşadıkları konu ediniyor.

Aile Bodrum'da tatilin tadını çıkarırken 16 yaşındaki oğulları Noah (Louis Ashbourne Serkis) tutuklanınca her şey bir anda alt üst oluyor. Noah, bir başka erkek çocuğa cinsel saldırıda bulunmakla suçlanıyor. Senarist Danny Brocklehurst'un senaryosunu yazdığı dizinin başrolünde ünlü İngiliz oyuncu Sheridan Smith yer aldı. Dizi bunu gerçekten yapıp yapmadığı tartışmaları arasında sürüyor.

Dizi konusu itibariyle 1978 yapımı Alen Parker filmi 'Gece Yarısı Ekspresi'ni akıllara getirdi. 4 bölümlük mini dizi turizm sezonu öncesi karalama kampanyası olarak değerlendirildi.