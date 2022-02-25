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Haberler Dünya Haberleri İngiliz televizyonunda Türk turizmini karalayan dizi! İkinci Gece Yarısı Ekspresi
Giriş Tarihi: 25.2.2022 15:23 Son Güncelleme: 25.2.2022 15:44

İngiliz televizyonunda Türk turizmini karalayan dizi! İkinci Gece Yarısı Ekspresi

HAYRETTİN ŞAŞMAZ HAYRETTİN ŞAŞMAZ
İngiliz televizyonunda Türk turizmini karalayan dizi! İkinci Gece Yarısı Ekspresi

Yaklaşan turizm sezonu öncesi İngiliz televizyonunda Türkiye’yi karalayan dizi gösterilemeye başlandı. Bodrum’a tatile gelen aileyi konu alan dizi, ‘Gece Yarısı Ekspresi’ni akıllara getirdi.

İngiliz ITV kanalında yayınlanmaya başlayan No Return (Dönüş yok) dizisinde, tatil için Türkiye'ye gelen Kathy Powell (Sheridan Smith) ve ailesinin yaşadıkları konu ediniyor.

Aile Bodrum'da tatilin tadını çıkarırken 16 yaşındaki oğulları Noah (Louis Ashbourne Serkis) tutuklanınca her şey bir anda alt üst oluyor. Noah, bir başka erkek çocuğa cinsel saldırıda bulunmakla suçlanıyor. Senarist Danny Brocklehurst'un senaryosunu yazdığı dizinin başrolünde ünlü İngiliz oyuncu Sheridan Smith yer aldı. Dizi bunu gerçekten yapıp yapmadığı tartışmaları arasında sürüyor.

Dizi konusu itibariyle 1978 yapımı Alen Parker filmi 'Gece Yarısı Ekspresi'ni akıllara getirdi. 4 bölümlük mini dizi turizm sezonu öncesi karalama kampanyası olarak değerlendirildi.

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İngiliz televizyonunda Türk turizmini karalayan dizi! İkinci Gece Yarısı Ekspresi
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