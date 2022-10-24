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Giriş Tarihi: 24.10.2022 11:53

İngilizler kamikaze droneların etkisini raporladı

DHA
İngilizler kamikaze droneların etkisini raporladı

İngiltere Savunma Bakanlığı tarafından yayınlanan istihbarat raporunda, Ukrayna kuvvetlerinin Rusya’nın kullandığı kamikaze droneların saldırılarını yüzde 85 oranında engellendiği bilgisi yer aldı.

İngiltere Savunma Bakanlığı tarafından yayınlanan istihbarat raporunda, Rusya'nın kamikaze dronelarıyla saldırılarını sürdürdüğü, bu saldırıların yüzde 85'inin engellendiği ifade edildi.

Yayınlanan istihbarat raporunda, "Rusya, İran'ın insansız hava araçlarını (İHA) Ukrayna genelindeki hedeflere karşı kullanmaya devam ediyor. Ukrayna'nın Shahed-136 İHA'larına karşı mücadelesi giderek daha başarılı oluyor. Başkan Zelenski de dahil olmak üzere resmi kaynaklar, saldırıların yüzde 85'inin engellendiğini ifade ediyor. Bu İHA'lar yavaş, gürültülü ve düşük irtifalarda uçuyor, bu da hava savunmaların hedeflemesini kolaylaştırıyor. Rusya, giderek daha iyi hale gelen Ukrayna hava savunmasını delmek için çok sayıda İran Shahed-136 İHA harcıyor" denildi.

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İngilizler kamikaze droneların etkisini raporladı
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