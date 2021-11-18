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Giriş Tarihi: 18.11.2021 19:32 Son Güncelleme: 18.11.2021 19:39

İngiltere Avam Kamarası karıştı! Meclis Başkanı'ndan Boris Johnson'a sert sözler: Otur, burada yetkili benim

DHA
İngiltere Avam Kamarası karıştı! Meclis Başkanı’ndan Boris Johnson’a sert sözler: Otur, burada yetkili benim

İngiltere'de alt meclis olan Avam Kamarasında, parlamento müzakerelerine uymadan kendisine yöneltilen soruya cevap vermeye çalışan Başbakan Boris Johnson'a Meclis Başkanı Sir Hoyle tepki gösterdi. Hoyle, Johnson'un sözünü keserek, "Başbakan yerinize oturun, burada yetkili benim" ifadelerini kullandı.

İngiltere'de alt meclis olan Avam Kamarasında muhalefet İşçi Partisi lideri Sir Keir Starmer, eski bir Muhafazakar Parti milletvekilinin bir sağlık firması için lobi yaparak hükümetten 600 milyon pound değerinde kontrat imzalaması konusunda inceleme istedi.

BAŞBAKAN JOHNSON PARLAMENTO MÜZAKERE KURALLARINA UYMADI

Görüşme sırasında Starmer, Başbakan Johnson'a "Bunun köküne inmenin tek bir yolu var. O (başbakan) eğer bu öğleden sonra İşçi Partisi'nin önergesine oy verirse, bu soruşturma başlar. Lehte mi oy verecek yoksa başka bir örtbas için mi oy verecek?" dedi.

Başbakan Johnson, Starmer'in kendisine yönelttiği soruya parlamento müzakere kurallarına uymadan yanıtlamaya çalıştı.

MECLİS BAŞKANI SERT ÇIKTI: YERİNİZE OTURUN, BURADA YETKİLİ BENİM

Bunun üzerine eski İşçi Parti Milletvekili Avam Kamarası Başkanı Sir Hoyle, Johnson'ın sözünü keserek, "Başbakan yerinize oturun. Bana müdahale edemezsiniz. Siz bu ülkenin başbakanı olabilirsiniz ama burada yetkili benim!" diyerek çıkıştı ve söz sırasını Johnson'dan aldı.

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İngiltere Avam Kamarası karıştı! Meclis Başkanı'ndan Boris Johnson'a sert sözler: Otur, burada yetkili benim
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