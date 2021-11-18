İngiltere Avam Kamarası karıştı! Meclis Başkanı’ndan Boris Johnson’a sert sözler: Otur, burada yetkili benim

BAŞBAKAN JOHNSON PARLAMENTO MÜZAKERE KURALLARINA UYMADI

Görüşme sırasında Starmer, Başbakan Johnson'a "Bunun köküne inmenin tek bir yolu var. O (başbakan) eğer bu öğleden sonra İşçi Partisi'nin önergesine oy verirse, bu soruşturma başlar. Lehte mi oy verecek yoksa başka bir örtbas için mi oy verecek?" dedi.