İngiltere Başbakanı Johnson: Ukrayna’nın işgali politik, insani ve askeri felaket olur

"88 MİLYON STERLİNLİK İNGİLTERE FONUNU AÇIKLADIM"

Johnson, 2015'ten beri İngiltere'nin Ukrayna'ya destek verdiğini vurgulayarak, "İngiltere ve diğer ülkeler, bu olanlara nasıl karşılık verdiğimiz ve nasıl yardım ettiğimiz konusunda Ukrayna ve dünya halkı tarafından yargılanacak.

İNGİLTERE 2,2 MİLYON STERLİN DEĞERİNDE ASKERİ TEÇHİZAT SAĞLADI

2015'ten beri İngiltere, 22 binden fazla Ukraynalı askeri personeli eğitti ve Ukrayna'ya 2,2 milyon sterlin değerinde 'ölümcül olmayan' askeri teçhizat sağladı.

İki hafta önce, Ukrayna'nın savunmasını daha da güçlendirmek için tanksavar silahları gönderdik. Ve bugün Ukrayna'da iyi yönetim ve enerji bağımsızlığını desteklemek için 88 milyon sterlinlik İngiltere fonunu açıkladım" diye konuştu.