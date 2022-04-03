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Giriş Tarihi: 3.4.2022 21:10

İngiltere Başbakanı Johnson'dan flaş açıklama: Putin Buça'da savaş suçu işliyor

İngiltere Başbakanı Johnson’dan flaş açıklama: Putin Buça’da savaş suçu işliyor

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, Rusya'nın Ukrayna'nın İrpin ve Buça şehirlerinde masum sivillere yönelik saldırılarına tepki gösterdi. Söz konusu saldırıların "alçakça" olduğunu dile getiren Johnson, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve ordusunun "savaş suçları" işlediğinin bir başka kanıtı olduğunu belirtti.

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, yazılı açıklamasında, Kremlin'den gelecek inkarlar veya dezenformasyonun herkesin doğru olduğunu bildiği şeyleri gizleyemeyeceğini ifade ederek "Putin çaresiz, işgali başarısız oluyor ve Ukrayna'nın kararlılığı hiç bu kadar güçlü olmamıştı." ifadesini kullandı.

"SAVAŞ SUÇU İŞLİYORLAR"

Başkent Kiev yakınlarındaki İrpin ve Buça'da masum sivillere yönelik "alçak saldırılarının", Putin ve ordusunun "savaş suçları" işlediğinin bir başka kanıtı olduğunu kaydeden Johnson, Rusya'ya yaptırımları, Ukrayna'ya da askeri artıracaklarını belirtti.

YENİ UZMAN MÜFETTİŞLER GÖREVLENDİRİLECEK

Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin Ukrayna'da işlenen suçlarla ilgili soruşturmasını desteklemekte ön saflarda yer aldıklarını kaydeden İngiltere Başbakanı, ülkeye yeni uzman müfettişlerin görevlendirileceğini de açıkladı.

Ukrayna'nın başkenti Kiev yakınlarındaki Buça şehrini Rus güçlerinden 1 Nisan'da kurtaran Ukrayna ordusu, binaları yıkılmış, sokakları ceset dolu bir şehirle karşılaşmıştı.

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İngiltere Başbakanı Johnson'dan flaş açıklama: Putin Buça'da savaş suçu işliyor
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