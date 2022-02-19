İngiltere Başbakanı Johnson’dan Rusya’ya sert sözler!

Ukrayna ve Rusya krizini müttefiklerle görüşmek üzere Münih Güvenlik Konferansı'na katılan İngiltere Başbakanı Boris Johnson yaptığı açıklamada, Ukrayna'ya yönelik bir saldırının hala muhtemel göründüğüne yönelik uyarıda bulunurken, "Başkan Putin'in ne yapmak istediğini tam olarak bilmiyoruz ama alametler korkunç. Ukrayna işgal edilirse, demokratik bir devletin yıkımına tanık olacağız. Ukrayna'nın muhtemel işgali tüm dünyada şok etkisiyle yankılanacaktır ve dünya için aşırı bir tehlike unsuru olacaktır. Avrupa'da olabilecek bir savaşın eşiğinde olduğumuz için tarihin çok tehlikeli bir anında duruyoruz. Bu konferanstaki herkes Ukrayna'ya destek ve dayanışma için birlik içinde durmak istiyor. Bu anın ciddiyetini hafife almamalıyız" dedi.