Son dakika haberi... İngiltere Başbakanı Liz Truss istifa etti!

Truss, "Bu sabah 1922 Komitesi başkanı Sir Graham Brady ile görüştüm. Önümüzdeki hafta içinde tamamlanacak bir liderlik seçimi olacağına karar verdi. "Bu, mali planlarımızı gerçekleştirme ve ülkemizin ekonomik istikrarını ve ulusal güvenliğini koruma yolunda kalmamızı sağlayacaktır. Halefim seçilene kadar Başbakan olarak kalacağım." ifadelerini kullandı.