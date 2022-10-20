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Giriş Tarihi: 20.10.2022 15:35 Son Güncelleme: 20.10.2022 16:03

Son dakika haberi... İngiltere Başbakanı Liz Truss istifa etti!

Son dakika haberi... İngiltere Başbakanı Liz Truss istifa etti!

Son dakika haberi... İngiltere Başkanı Liz Truss göreve geldikten yalnızca 44 gün sonra istifa etti. İstifasını Kral'a sunan Liz Truss, İngiliz basınına göre, Truss böylece modern siyasi tarihin en kısa süreli başbakanı oldu. Truss'ın istifasının ardından dikkatler yerine gelmesi beklenen isimlere çevrildi.

İngiltere'de kriz büyüyor. Göreve gelmesinin ardından ekonomi politikası nedeniyle istifa çağrıları yapılan İngiltere Başbakan Liz Truss, göreve geldikten 44 gün sonra istifasını Kral 3. Charles'a sundu. Truss'ın geçiş sürecini yürütmesi bekleniyor.

Truss'ın vergi indirimini öngören yeni ekonomi paketini açıklaması sonrası sterlin, dolar karşısında rekor seviyede değer kaybetmesi ile önce Maliye Bakanı Kwasi Kwarteng'in yerine Jeremy Hunt getirmişti. Bu sürecin iyi yönetemediği gerekçesi ile istifa çağrılarının hedefi olan Truss, bugün 10 Numara önünde yaptığı açıklama ile istifasını duyurdu.

Truss, "Bu sabah 1922 Komitesi başkanı Sir Graham Brady ile görüştüm. Önümüzdeki hafta içinde tamamlanacak bir liderlik seçimi olacağına karar verdi. "Bu, mali planlarımızı gerçekleştirme ve ülkemizin ekonomik istikrarını ve ulusal güvenliğini koruma yolunda kalmamızı sağlayacaktır. Halefim seçilene kadar Başbakan olarak kalacağım." ifadelerini kullandı.

İngiliz basınında yer alan haberlerde Truss'ın çöküşünün mini bütçe yasasının neden olduğu belirtildi. Truss'ın açıkladığı tasarı sonrası Muhafazakar milltvekillerinin yeni başbakan arayışına girdiği belirtildi.

YERİNE KİM GEÇECEK?

İngiliz Daily Mail'de yer alan haberde, Truss'ın yerine geçebilecek isimlere dikkat çekildi. Haberde, Jeremy Hunt'ın kendini eleyeceği düşünülürken Rishi Sunak, Penny Mordaunt ve Suella Braverman'ın aday olacağı iddiaları yer aldı.

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Son dakika haberi... İngiltere Başbakanı Liz Truss istifa etti!
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