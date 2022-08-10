İngiltere bu haberle çalkalanıyor! Yüzlerce kişi yargılanmalı

BBC'nin Bilgi Edinme Özgürlüğü Yasası (FOIA) kapsamında elde ettiği belgelerde, Brexit sonrası İngiltere'de yaşamak için yüzlerce kişinin sahte evliliğe başvurduğu ortaya çıktı. Verilerde, 2018-2021 döneminde Avrupa Birliği (AB) vatandaşı ile AB vatandaşı olmayan 365 çiftin tespit edildiği kaydedildi.

Oturum izni alabilmek için yapılan sahte evliliklerin yargıya taşınmadığı, son cezai kovuşturmaların en son 2018'de yapıldığı ifade edildi. Bunun yanı sıra son 2 yılda kimsenin sahte evlilik nedeniyle sınır dışı edilmediği aktarıldı. Sahte evlilik yapan bireylerin çoğunluğunun Arnavutluk vatandaşı olduğu bilgisi paylaşıldı.

Arnavutluk'tan Dr. Ervin Muco, birçok kişinin bu durumu yeni bir hayata başlangıç bileti olarak gördükleri için suç çetelerine para ödediğini söyledi. Eski polis olan Tirana Üniversitesindeki Prof. Krenar Ahmeti, suç çetelerinin bu konuda çok önemli rol oynadığını dile getirdi. Birleşik Krallık İçişleri Bakanlığı, Kovid-19 salgını sırasında konuya ilişkin daha az soruşturma yapıldığını açıkladı.