İngiltere derin çıkmazda: İstifadan sonra ne olacak?

İngiltere'deBaşbakan Boris Johnson'ın istifasının yankıları sürüyor. Johnson, baskıların ardından Muhafazakâr Parti liderliğinden ayrılmıştı. Eylül ayına kadar başbakanlık görevine devam edecek Johnson'ın istifasının ardından İngiliz basını "Bundan sonra ne olacak?" sorusunu gündeme getirdi. İlk merak edilen Johnson'ın eylüle kadar görevine devam edip edemeyeceği. Başka bir konu da istifanın Ukrayna Savaşı'na etkisinin ne olacağı. Johnson, Rusya'ya karşı sert bir politika izliyordu. Tartışılan başka bir mesele ise İngiltere-Avrupa Birliği (AB) ilişkisi.