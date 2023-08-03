İngiltere Dışişleri Bakanı: İlk grup Nijer’den tahliye edildi

Gana ve Nijerya'ya yaptığı resmi ziyaretinde dün Nijerya'dan açıklama yapan İngiltere Dışişleri Bakanı James Cleverly, Batı Afrika liderleriyle Nijer'deki durumu görüştüğünü ifade ederek, "İngiliz uyruklu ilk grup Nijer'i güvenli bir şekilde terk etti. Nijer'deki durumun çözüme ulaşması için İngiltere, Afrika ve ECOWAS liderliğindeki kararı net bir şekilde destekliyoruz" dedi.

İngiltere Dışişleri Bakanlığı ise bugün, ülkenin Niamey'de bulunan elçiliklerindeki personel sayısını 'geçici' olarak azaltacağını duyurdu. Ülkeden ayrılmak isteyenler için ticari uçuşlar olmadığını vurgulayan Bakanlık, vatandaşlarına Fransa'nın düzenlediği tahliye programlarından yararlanmalarını tavsiye etti.

Fransa Dışişleri Bakanlığı ise 4'üncü tahliye operasyonunun bugün gerçekleştiğini ve toplamda 560'ı Fransız vatandaşı olmak üzere 992 kişiyi tahliye ettiklerini ifade etti. Bakanlık, Nijer'den yapılacak 5'inci ve son uçuşun gün sonunda yapılacağını duyurdu.

