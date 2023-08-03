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Giriş Tarihi: 3.8.2023 11:32 Son Güncelleme: 3.8.2023 11:34

İngiltere Dışişleri Bakanı: İlk grup Nijer’den tahliye edildi

Nijerya resmi ziyareti sırasında açıklama yapan İngiltere Dışişleri Bakanı James Cleverly, önceliklerinin İngiltere vatandaşlarının Nijer’den tahliyesi olduğunu belirterek, ilk grubun ülkeden ayrıldığını duyurdu. Fransa Dışişleri Bakanlığı ise 4 uçuşla toplamda 992 kişiyi tahliye ettiklerini ve son uçuşun bugün yapılacağını açıkladı.

DHA
İngiltere Dışişleri Bakanı: İlk grup Nijer’den tahliye edildi

Gana ve Nijerya'ya yaptığı resmi ziyaretinde dün Nijerya'dan açıklama yapan İngiltere Dışişleri Bakanı James Cleverly, Batı Afrika liderleriyle Nijer'deki durumu görüştüğünü ifade ederek, "İngiliz uyruklu ilk grup Nijer'i güvenli bir şekilde terk etti. Nijer'deki durumun çözüme ulaşması için İngiltere, Afrika ve ECOWAS liderliğindeki kararı net bir şekilde destekliyoruz" dedi.

İngiltere Dışişleri Bakanlığı ise bugün, ülkenin Niamey'de bulunan elçiliklerindeki personel sayısını 'geçici' olarak azaltacağını duyurdu. Ülkeden ayrılmak isteyenler için ticari uçuşlar olmadığını vurgulayan Bakanlık, vatandaşlarına Fransa'nın düzenlediği tahliye programlarından yararlanmalarını tavsiye etti.
Fransa Dışişleri Bakanlığı ise 4'üncü tahliye operasyonunun bugün gerçekleştiğini ve toplamda 560'ı Fransız vatandaşı olmak üzere 992 kişiyi tahliye ettiklerini ifade etti. Bakanlık, Nijer'den yapılacak 5'inci ve son uçuşun gün sonunda yapılacağını duyurdu.

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İngiltere Dışişleri Bakanı: İlk grup Nijer’den tahliye edildi
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