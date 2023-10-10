İngiltere, düzensiz göçmenleri yeniden Bibby Stockholm’a yerleştirecek

İngiltere, düzensiz göçmenleri yeniden Bibby Stockholm mavnasına yerleştirecek. İngiltere İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, geçtiğimiz ağustos ayında gemideki suda lejyonella bakterisi tespit edilmesinin ardından gerekli tüm testlerin tamamlandığı ve 19 Ekim'den itibaren gemiye yeniden düzensiz göçmenlerin yerleştirileceği duyuruldu.

Bakanlık tarafından gemiye 7 Ağustos'ta yerleştirilen ardından 11 Ağustos'ta tahliye edilerek otele yerleştirilen 39 göçmene tebligat gönderilerek, 19 Ekim'de Bibby Stockholm gemisine dönecekleri ve bu konaklama için başka bir alternatifi sunulmadığı ifade edildi. Göçmenlere istedikleri zaman gemiyi terk edebilecekleri aktarılan tebligatta, giriş ve çıkışlarda imza atma zorunluluğu olduğu belirtildi.