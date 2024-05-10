İngiltere ‘katliama devam’ dedi! İsrail için tepki çekecek karar

Refah'ta, insanları nasıl koruyacağımız, hayat kurtaracağımız ve diğer tüm konularda çok net bir plan olmadığı sürece Refah'taki bazı büyük operasyonları desteklemeyeceğimiz konusunda netiz. Biz bu planı görmedik, dolayısıyla bu koşullar altında Refah'ta büyük bir operasyonu desteklemeyeceğiz. Çok net lisanslama prosedürlerimiz var ve bunların bazıları dünyadaki en zorlu ve en sıkı prosedürlerden biri. Onları çok yakından takip ediyoruz ve önümüzdeki dönemde de bunu yapmaya devam edeceğiz" dedi.