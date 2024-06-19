İngiltere: Kızıldeniz’de vurulan gemi batmış olabilir

UKMTO'nun X hesabından yapılan açıklamada, geminin 12 Haziran'da Yemen'in Kızıldeniz kıyısındaki Hudeyde bölgesinin 66 deniz mili (yaklaşık 120 kilometre) açıklarında 5 ila 7 metre uzunluğunda bir füzeyle vurulduğu kaydedildi.

Gemi kaptanının verdiği bilgiye göre, patlamanın ardından gemi su almaya başladı ve mürettebatın kontrolünden çıktı. İkinci kez isabet alan geminin mürettebatı bölgede devriye görevi yürüten askeri gemiler tarafından kurtarıldı.

Açıklamada, mürettebatsız ve ışıkları kapalı halde sürüklendiği belirtilen geminin takibinin, merkezi Pakistan'da bulunan ve Uluslararası Denizcilik Örgütü (IMO) tarafından oluşturulan NAVAREA 9 bölge yönetimine bırakıldığı kaydedildi.

UKMTO, askeri yetkililerin geminin bulunduğu bölgede deniz yüzeyinde gemi enkazı parçaları ve yakıt gördüğünü duyurdu.

Açıklamada, "Geminin söz konusu konumda battığına inanılıyor. Tüm gemilerin bölgeden dikkatle geçmesi ve şüpheli faaliyetleri UKMTO'ya bildirmesi tavsiye ediliyor." ifadeleri yer aldı.