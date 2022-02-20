İngiltere Kraliçesi Elizabeth, Covid-19’a yakalandı

Buckingham Sarayı'ndan yapılan açıklamada; soğuk algınlığı semptomları yaşadığını belirtirken önümüzdeki hafta Windsor'da hafif olacak şekilde görevlerine devam etmesine beklendiği yer aldı. Tıbbi yardım almaya devam edileceği söylenen bu açıklamada aynı zamanda tüm uygun yönergeleri de takip edeceği bildirildi.

Kraliçe'nin virüsü kaptığı hafta içerisinde Prens Charles ile doğrudan temas kurduğu bilinirken, Galler Prensi ile bir süre vakit geçirdiği düşünülüyor. Prens'in birkaç gün sonra pozitif çıkmasına rağmen hızlı bir şekilde sağlığına kavuştuğu bildirildi.

Clarence House'dan gelen bir diğer doğrulama haberi ise Pazartesi günü Camilla'nın Covid-19 testinin pozitif olduğu yönündeydi.