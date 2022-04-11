İngiltere Kraliçesi Elizabeth haftalar sonra itiraf etti: Aşırı korkunç bir deneyimdi

İngiltere Kraliçesi Elizabeth, solunum problemleri için açılacak 155 yataklı bir polikliniğin inşasına yardım eden Ulusal Sağlık Hizmeti çalışanlarıyla görüntülü görüşme gerçekleştirdi.

"AŞIRI KORKUTUCU BİR DENEYİM"

Kraliçe'nin resmi açılış için yaptığı konuşmada koronayla ilgili sözleri gündem ldu. Kraliçe Elizabeth kendi korkunç pandemi deneyimi hakkında konuşarak korona sonrasında çok 'yorgun ve bitkin' hissettiğini söylediği ve "Açıkçası aşırı korkutucu bir deneyimdi" dediğini ifade edildi.