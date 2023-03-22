İngiltere Rusya arasında uranyum krizi

Annabel Goldie, yanıtında, "Ukrayna'ya bir filo Challenger 2 ana muharebe tankı hibe etmemizin yanı sıra zayıflatılmış uranyum içeren zırh delici mermiler dahil mühimmat sağlayacağız. Bu tür mermiler, modern tankların ve zırhlı araçların imha edilmesinde son derece etkili." ifadesini kullanmıştı.

"İNGİLTERE İÇİN KÖTÜ SONUÇLARI OLACAK"

Konuya ilişkin açıklama yapan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ise İngiltere'nin Ukrayna'ya zayıflatılmış uranyumlu mühimmat sevk etmesi durumunda "gereken cevabı vereceklerini" belirtmişti.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov da İngiltere'nin zayıflatılmış uranyumlu mühimmat sevk etmesi halinde buna şaşırmayacağını söyleyerek "Ancak bunun onlar için kötü sonuçlanacağına şüphem yok." demişti. İngilizlerin eylemlerinde çoktan yönlerini kaybettiğini belirten Lavrov, bu eylemlerin dünya çapında stratejik istikrarı baltaladığını bildirmişti.

Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu da bu tip uranyumlu mühimmatın Kosova'da, Sırbistan'da kullanıldığını ve bu şekilde şehirlerin bombalandığını dile getirmişti. Ukrayna'ya zayıflatılmış uranyumlu mermilerin teslimatının Rusya'yı nasıl karşılık verebileceğini düşündüreceğini vurgulayan Şoygu, "Bu, bizi olayların ilerleyişi hakkında nasıl cevap vereceğimizi ciddi şekilde düşünmeye sevk ediyor." demişti.