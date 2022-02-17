İngiltere, Rusya’nın olası Ukrayna’yı işgal planını yayımladı

Bununla beraber paylaşımlarda, yine de Devlet Başkanı Vladimir Putin'in "çatışmayı önlemeyi ve barışı korumayı seçebileceği" ifade edildi. Ukrayna-Rusya sınırının yanı sıra Belarus ve işgal altındaki Kırım'da sayıları 100 bini geçen Rus askerleri ile Karadeniz'deki Rus savaş gemileri endişeye neden oluyor.

NATO ülkeleri Rusya'yı olası bir işgale karşı uyarırken, Moskova Ukrayna'yı işgal etme planları olmadığını öne sürüyor. Güvenlik garantileri isteyen Rusya, Ukrayna'nın NATO'ya alınmamasını talep ederken, çoğu ittifak üyesi ülke ise "açık kapı" politikalarının devam edeceğini belirterek Kiev'e askeri destek veriyor.