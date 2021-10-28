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Giriş Tarihi: 28.10.2021 16:18 Son Güncelleme: 28.10.2021 16:28

İngiltere sele teslim: Yollar sular altında kaldı

İHA
İngiltere sele teslim: Yollar sular altında kaldı

İngiltere’nin kuzeybatı bölgesinde meydana gelen şiddetli yağışlar, sele neden oldu. Cumbria bölgesi sular altında kalırken 9 farklı noktada uyarı verildi.

İngiltere'nin kuzeybatısındaki Cumbria bölgesinde şiddetli yağışların yol açtığı sel nedeniyle nehirler taşarken, yollar sular altında kaldı.

CUMA GÜNÜNE KADAR DEVAM EDECEK

İngiltere'nin kuzeybatısındaki Cumbria bölgesinde etkili olan şiddetli yağış seli beraberinde getirdi.

Su seviyesinin yükseldiği nehirler taştı, yolları sel bastı.

Meteoroloji ofisi bugün erken saatlerde bölgede bulunan Keswick kamp alanı, Ehen ve Cocker Nehri de dahil olmak üzere bölgede 9 farklı noktada sel uyarısı verdi.

Bölgede elektrik kesintilerinin ve ulaşımda aksamaların olabileceğine yönelik uyarı yapıldı.

Açıklamada, "24 saatlik bir süre içinde bir aylık yağışın görülebileceği" ifade edildi. Bölgedeki bazı yerleşim yerleri selden etkilenirken, karayolu ve demiryolu ulaşımının kesintiye uğradığı aktarıldı.

Cumbria İtfaiye ve Kurtarma Servisi, halkın araç kullanmamasına yönelik uyarıda bulundu.

Yağışların Cuma gününe kadar devam etmesi bekleniyor

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İngiltere sele teslim: Yollar sular altında kaldı
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