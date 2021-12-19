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Giriş Tarihi: 19.12.2021 13:52

İngiltere, sığınmacılara yönelik organize suçla savaşmak için sosyal medyayla anlaştı

DHA
İngiltere, sığınmacılara yönelik organize suçla savaşmak için sosyal medyayla anlaştı

İngiletere, sığınmacılara yönelik organize suçları önlemek için 5 büyük sosyal medya platformu ile anlaştı. Anlaşmaya dahil olan Facebook, Instagram, YouTube, TikTok ve Twitter sığınmacılara ulaşmak için interneti kullanan organize suç örgütlerine karşı İngiltere ile iş birliği içinde olacak.

İngiltere Ulusal Suç Ajansı (NCA), beş büyük sosyal medya platformuyla sığınmacıları hedefleyen organize suç örgütleriyle savaşmak için anlaştığını açıkladı. Açıklamada, sığınmacıları hedef alan organize suç örgütlerini engellemek için sosyal medya platformlarında istihbarata dayalı uyarıların yayınlaması ve örgütlerin yayınladığı içeriği belirleme ve silme gibi konularda ortak çalışılacağı ifade edildi. Sığınmacıları işe alma, onlarla iletişim kurma ve sığınmacılara yönelik reklam yapma gibi konularda ortak aksiyon planı oluşturulacağı belirtildi.

"TEHLİKENİN DOĞASINI YANSITMIYORLAR"
İnsan kaçakçıları gibi organize suç gruplarının sosyal medyayı kullanmasını önleme amacıyla bu anlaşmayı yaptıklarını belirten NCA Tehdit Liderliği Direktörü Chris Farrimond "İnsan kaçakçıları, genellikle gerçekle taban tabana zıt olan hizmetlerin reklamını yapmak için interneti kullanır ve küçük teknelerde veya kamyonların arkasına gizlenmiş olarak Kanal (Manş Denizi) geçişlerinin tehlikeli doğasını yansıtmazlar" dedi.

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İngiltere, sığınmacılara yönelik organize suçla savaşmak için sosyal medyayla anlaştı
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