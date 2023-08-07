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Giriş Tarihi: 8.8.2023

İngiltere, sığınmacıları gemiye yerleştirmeye başladı

İngiltere, sığınmacıları gemiye yerleştirmeye başladı
İngiltere'deki düzensiz göçmenlerin konaklaması için hazırlanan Bibby Stockholm gemisine yerleştirilmesi planlanan göçmenlerin ilk grubu, Portland Limanı'na götürülmeye başlandı. Ülkenin güneyindeki Dorset bölgesinde yer alan Portland'da demirli gemide konaklaması planlanan ilk kafilede yer alan düzensiz göçmenler, dün sabah itibarıyla kaldıkları otellerden alındı. Halihazırda göçmenleri otellerde ağırlayan İngiltere, yüksek maliyet nedeniyle göçmenleri taşıma kararı aldığını açıklarken Bibby Stockholm de bu amaç doğrultusunda göçmenlerin yerleştirileceği ilk gemi olarak gündeme gelmişti.
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İngiltere, sığınmacıları gemiye yerleştirmeye başladı
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