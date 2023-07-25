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Giriş Tarihi: 26.7.2023

İngiltere: Türkiye ile yakın çalışıyoruz

İngiltere: Türkiye ile yakın çalışıyoruz
İngiltere Başbakanı Rishi Sunak, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski ile yaptığı telefon görüşmesinde, Karadeniz Tahıl Koridoru'nun yeniden işlev kazanması için İngiltere'nin Türkiye ile yakın çalıştığını belirtti. İki lider, Karadeniz Tahıl Koridoru'nun Ukrayna tahılının dünya pazarına ulaştırılması açısından önemi konusunda fikir birliği içinde olduklarını kaydetti. Rusya Dışişleri Bakanlığı'ndan ise St. Peterburg'da yapılacak zirvede Moskova'nın Afrika ülkelerine gıda sorunuyla ilgili çözümler önereceği kaydedildi.
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İngiltere: Türkiye ile yakın çalışıyoruz
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