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Giriş Tarihi: 12.2.2023 04:15

İngiltere, Türkiye'ye 11 kişilik acil durum tıbbi müdahale ekibi ve sahra hastanesi gönderdi

İngiltere, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenenlerin tedavilerine yardımcı olmak üzere 11 kişiden oluşan acil durum tıbbi müdahale ekibini Türkiye'ye gönderdi.

AA
İngiltere, Türkiye’ye 11 kişilik acil durum tıbbi müdahale ekibi ve sahra hastanesi gönderdi

İngiltere Dışişleri Bakanlığının Twitter hesabından yapılan paylaşımda, 11 kişilik acil durum tıbbi müdahale ekibinin Brize Norton'daki hava üssünden Türkiye'ye doğru yola çıktığı ifade edildi.

Paylaşımda, sahra hastanesi de taşıyan uçakla Türkiye'ye giden tıbbi müdahale ekibinin, Türkiye ve Suriye'deki depremzedelere gerekli tıbbi müdahalelerde bulunacağı belirtildi.

İngiltere, "asrın felaketi" olarak nitelendirilen Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Türkiye'ye 77 kişilik bir arama kurtarma ekibi göndermişti.

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İngiltere, Türkiye'ye 11 kişilik acil durum tıbbi müdahale ekibi ve sahra hastanesi gönderdi
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