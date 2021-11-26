İngiltere ve Fransa arasında büyük gerilim! Fransız balıkçılar ablukaya aldı

İNGİLTERE PROTESTOYA TEPKİ GÖSTERDİ

İngiltere Başbakanlık Ofisi tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Tehdit bizi hayal kırıklığına uğrattı, ancak Fransız makamlarının herhangi bir yasa dışı eylem yapılmamasını ve ticaretin etkilenmemesini sağlaması gerekir" denildi.

Başkanlık Ofisinden bir sözcü ise, ilaç gibi temel ürünlerin kıtlığını önleme konusunda İngiltere'nin "esnek bir tedarik zincirine" sahip olduğunu ifade etti.