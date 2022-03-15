İngiltere ve Fransa’da Rus milyarderlerin malikaneleri işgal edildi

İngiltere polisi, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le ilişkisi nedeniyle geçen hafta İngiltere'nin yaptırım listesine aldığı Oleg Deripaska'nın başkent Londra'daki malikanesinin göstericiler tarafından işgal edildiğini bildirdi. Polis, bir grup göstericinin malikaneye girmesi nedeniyle erken saatlerde olay yerine çağrıldıklarını söyleyerek, grubun kendilerini "Resist London" olarak adlandırdığını aktardı.



Rus milyarder Deripaska'nın Londra'daki evini işgal eden protestocular, malikanede Ukrayna bayrağı açtı. Yaklaşık 65 milyon dolar değerindeki malikaneyi basan grup ayrıca malikaneye "Bu mülk kurtarıldı", "Putin gitmeli" ve "Ukrayna'yı işgal eden Rus oligarklarını işgal edeceğiz" yazılı pankartlar astı.



Grup yaptığı açıklamada, Rus milyarder Deripaska'yı Putin'in Ukrayna'yı işgalinde suç ortağı olmakla suçlayarak, "Bu konağı işgal ederek Ukrayna halkıyla ve aynı zamanda bu saçmalığı asla kabul etmeyen Rusya halkıyla dayanışma göstermek istiyoruz" dedi.