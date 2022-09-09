İngiltere yeni kraliçesi kim olacak? 2. Elizabeth ölümünden sonra yeni kraliçe kim oldu?

Yeni kraliçe kim oldu sorusu, Kraliçe Elizabeth'in ölümünden sonra sıkça aratılıyor. 70 yıllık hükümdarlığı sonrası yeni kraliçe ve yeni kral belli oldu. Herkesin gözü, taç giyme töreninde. Peki, yeni İngiltere kraliçesi kim oldu? İşte detaylar...
KRALİÇE HAYATINI KAYBETTİ
İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth, 96 yaşında hayatını kaybetti. Kraliçe'nin ölümü 'Londra Köprüsü yıkıldı' parolasıyla duyuruldu. Kraliçenin naaşının yarın başkent Londra'ya götürüleceği belirtildi. Kraliyet ailesinden yapılan açıklamada, "Kraliçe bu öğleden sonra Balmoral'da huzur içinde yaşamını yitirdi." ifadesi kullanıldı. Kraliçe Elizabeth'in vefatının ardından yeni kral 73 yaşındaki Prens Charles oldu. Ülkede 12 gün yas ilan edilecek.
YENİ KRALİÇE KİM OLDU?
Prens Charles'ın artık Kral olmasıyla birlikte, yeni kraliçe de belirlendi. Kral Charles'ın eşi Camilla, ilk başta Prenses olarak anılacaktı. Fakat 2. Elizabeth'in 70. Yıldönümü nedeniyle yayımlandığı mesajında, Camilla'nın Kraliçe Konsort olarak bilinmesinin içten dileği olduğu söylendi.
KONSORT KRALİÇE CAMILLA KİMDİR?
Camilla Rosemary, asıl adı Camilla Rosemary Mountbatten-Windsor olan ya da daha önceki eşinin soyadıyla Camilla Parker Bowles, (d. 17 Temmuz 1947), Birleşik Krallık'ın konsort kraliçesi ve Birleşik Krallık Kralı III. Charles'ın eşi.
Camilla Parker, Prens Charles ile küçük yaşlarda aşk yaşamasına rağmen hem kendisinin, hem de prensin evliliği ilişkilerinin gecikmesine sebep olmuş; hatta Diana ile Charles ayrılığı bu aşka bağlanmıştır. Diana Spencer'in ölümünün ardından Veliaht Prens Charles ile 2005 yılında II. Elizabeth'in onayı ile evlendi.
KONSORT KRALİÇE NE DEMEK?
Konsort kraliçe, kralın veya imparatorun eşi olarak kraliçe ya da imparatoriçe'lere verilen ad. Bir konsort kraliçe genellikle kocasının sosyal rütbesini ve statüsünü paylaşır. Kralın monarşik unvanlarının kadınsı eşdeğerini elinde tutar, ancak tarihsel olarak kralın siyasi ve askeri güçlerini paylaşmaz.