İngiltere, yolculuk öncesi Kovid-19 testi zorunluluğunu kaldırıyor

Johnson, Avam Kamarası'nda yaptığı konuşmada, toplu ulaşım araçları ve kapalı mekanlarda maske takmak, evden çalışmak ve bazı yerlere girişte aşı pasaportu göstermeyi içeren "Plan B" önlemlerinin Omicron'un yayılmasını yavaşlattığını belirtti.

Plan B'ye devam etme kararı aldıklarını ve bu önlemlerin Kovid-19'la yaşayabilmeyi sağlamanın dengeli ve orantılı bir yolunu sunduğunu ifade eden Başbakan, ancak 26 Ocak'ta bu kararı gözden geçireceklerini açıkladı. Johnson, hastaneye kaldırılmaların her 9 günde 2 katına çıktığını ve 60 yaş üstü kişilerde vakaların her hafta katlandığını bildirdi.

Ancak bir karantinanın bedeli olacağını da vurgulayan Johnson, "Kapanmalar, fiziksel ve zihinsel sağlığımıza, işimize, gelir kaynaklarımıza ve hepsinden kötüsü çocuklarımızın yaşamları üzerine bir yük getiriyor." dedi.

Johnson, İngiltere'ye gelen yolcular için seyahat öncesi Kovid-19 testi zorunluluğunun 7 Ocak itibariyle kaldırılacağını belirterek, "Omicron artık o kadar yaygın ki bu önlemler vakalarda artışta sınırlı bir etkiye sahip. Önlemler seyahat sektörümüz üzerinde önemli maliyete yol açmaya devam ediyor." dedi. Johnson ayrıca, yolcuların geldikten 2 gün sonra yaptırdıkları test sonucu belli olana kadar kendilerini izole etme zorunluluğunun da kaldırılacağını bildirdi.