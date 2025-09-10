İngiltere’de 14 milyon kişi gıdaya ulaşamıyor

Son yıllarda sık sık ekonomik krizlerle gündeme gelen İngiltere'de durum derinleşiyor. Gıda bankası ağı Trussell'in hazırladığı rapora göre, 14 milyondan fazla insan temel gıdaya ulaşamıyor, çünkü karşılayacak maddi güce sahip değiller. Raporda, 2022'de 11.6 milyon olan açlık yaşayan kişi sayısının iki yılda 2.5 milyon arttığı kaydedildi. Bu kişiler arasında 3.8 milyon çocuk da bulunuyor. Bu oran, ülkedeki her 4 çocuktan birinin açlıkla karşı karşıya olduğu anlamına geliyor. Verilere göre, 5 yaş ve altındaki çocukların yüzde 31'i açlık riski olan hanelerde yaşıyor. Gıda bankası kullanan hanelerin yaklaşık üçte biri çalışan ailelerden oluşuyor. Bu durum, ücretli işin artık yoksulluğa karşı koruma sağlamadığını ortaya koyuyor. Uzmanlar, düşük gelir, yetersiz sosyal yardım, artan kira ve enerji fiyatlarını krizin başlıca nedenleri arasında gösterdi.