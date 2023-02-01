İngiltere’de 500 bin kişi iş bıraktı

Pandemive Rusya-Ukrayna savaşı sonrası ciddi bir kriz yaşanan Avrupa'da her gün yeni bir sektör grev düzenliyor. Yüksek enflasyon ve hayat pahalılığı nedeniyle zor günler geçiren İngiltere, dün son 10 yılın en büyük greviyle kilitlendi. Ülkede öğretmenler, devlet memurları, demiryolu ve otobüs görevlileri ve üniversitesi çalışanları ücret artışı ve çalışma koşulları için iş bıraktı. Yarım milyon kişinin katıldığı grev, kamu hizmetlerinde aksamalara neden oldu. Ulaşımda ciddi akşamalar yaşandı. Yaklaşık 200 bin öğretmenin de greve dahil olmasıyla sınıfların yüzde 85'inde ders yapılamıyor. Grevlerin önümüzdeki günlerde de devam edeceği belirtildi. Öte yandan Fransa'da önceki gün emeklilik reformu nedeniyle binlerce kişi sokağa çıktı. Ülkede 11 bin polis ve jandarma görevlendirildi. Göstericiler ile polis arasında arbede yaşandı. Belçika'da ise kamu çalışanları ağır iş yükünü protesto etmek için yürüdü.