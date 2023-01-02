İngiltere’de acillerde haftada 500 ölüm

Avrupa'da ülkeler yeni yılı da sıkıntılarla karşıladı. Kovid-19'un tesirini yitirmeye başladığı kıtada grip ve türevi solunum yolu rahatsızlıklarındaki ciddi artış hayatı olumsuz etkilerken birçok ülkede özellikle antibiyotik gibi ilaçların temin edilmesinde güçlükler yaşanıyor.Ülkedeki Eczacılar Birliği, antibiyotik başta olmak üzere 500 ilacın tedarik edilemediğini, ilaç üretiminin Avrupa dışında gerçekleştirilmesinin tedarik zincirinde sorun yaşanmasına yol açtığını bildirdi.Ülke basınına göre grip vakalarının artması sonucu antibiyotikler, analjezikler ve ateş düşürücü ilaçların tedarikinde sıkıntı yaşandığı aktarıldı.Artan grip vakaları, RSV virüsü salgını, Kovid-19 salgını, personel eksikliği ve ilaç sıkıntısı, sağlık sistemini krizin eşiğine getirdi. Alman Tabipler Birliği Başkanı Klaus Reinhardt, halkı "imece usulüyle birbirine yardım etmeye" çağırdı.Özellikle çocuk hastanelerindeki yoğunluk ve ilaç sıkıntısı, sağlık sistemini zorluyor. Hollanda Eczacılar Birliği'nden "İlaç hammaddeleri Çin'den geliyor ve buradan kaynaklı sıkıntı tüm tedarik zincirini etkiliyor" ifadesini kullanırken özellikle epilepsi ve migren ilaçlarında ciddi stok sıkıntısı yaşandığını kaydetti.Ulusal İlaç Ajansı'nın verilerine göre, Fransa'da 2022'de yaklaşık 3 bin ilaçta tedarik sıkıntısı veya kıtlık yaşandı.İngiltere'de üst düzey bir sağlık yetkilisi, acil servislerdeki bekleme sürelerinin haftada 300 ila 500 ölüme neden olduğunu öne sürdü. Ülkede acil tıp doktorları birliği olan Royal College of Emergency Medicine Başkanı Dr. Adrian Boyle, Times Radio'ya yaptığı açıklamada, geçen ay acil servislerde "şimdiye kadarki en uzun bekleme süresinin" kaydedildiğini söyledi. Boyle, hastanelerdeki kapasitenin artırılması gerektiğini vurguladı.