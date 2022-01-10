İngiltere’de aşı karşıtları ordu kurdu! Eski askerlerin savaş çağrısı kamerada

Avrupa'nın birçok yerinde sık sık koronavirüs aşısına karşı gösteriler düzenleyen aşı karşıtları, İngiltere'de imza attıkları yeni bir oluşumla ülke gündemine damgasını vurdu.
Ülkede, koronavirüs aşısı karşıtlarının sayısı her geçen gün artarken hükümet yetkilileri, yeni bir tehditle yüz yüze geldi.
AŞI KARŞITLARI ORDU KURDU
İngiliz gazete Daily Mail, kaydettiği gizli görüntülerle ülkede kurulan şiddet yanlısı gizli aşı karşıtı örgütünü ifşa etti.
Ülkenin Staffordshire bölgesinde faaliyet gösteren gizli bir grubun aşı uygulamalarına karşı planladığı şiddet eylemlerini ifşa eden Daily Mail, grubun gizli toplantılarını kayıt altına aldı.
Kendilerine Alpha Men Assemble (Alfa Erkekler Birliği) adını veren aşı karşıtlarının, haberleşme uygulaması Telegram üzerinden kurdukları gizli örgütle, hükümetin aşı uygulamalarına şiddetle karşılık verme planları yaptığı ortaya çıktı.
Aralarında çok sayıda eski ordu mensubunun da bulunduğu 100 kişi, geçtiğimiz Cumartesi günü gerçekleştirdikleri gizli toplantıda 'savaş' çağrısında bulundu.
Daily Mail muhabiri tarafından gizli kamerayla kayıt altına alınan görüntülerde, grup liderinin hareket geçme çağrısı yaptığı anlar yer aldı.
Başta aşı merkezleri olmak üzere okulları, üniversiteleri ve aşılamayı öneren tüm kurum ve kişileri hedefleme çağrısında bulunan örgüt liderinin, savaşın başladığını ve bu savaşın korkaklara göre olmadığını söylerken kaydedilen görüntüleri, gündeme damgasını vurdu.
ŞİDDETLİ EYLEMLERE HAZIRLANIYORLAR
Telegramda yaklaşık 7 bin üyesi olan Alpha Men Assemble isimli örgütün, toplantılarda dövüş hazırlığı yaptığı da ortaya çıktı. Polislerle çatışmaya girmeye hazırlanan kişilerin, ordu mensuplarından dövüş dersi aldığı görüntüler, ülkede kırmızı alarm verilmesine neden oldu.
Protesto gösterilerinde 'şiddet kullanma' çağrısında bulunan örgüt lideri, hükümete savaş açtığını da ilan etti.
Halkın, kendilerini kobay olarak kullanmak isteyen hükümetlerine karşı ayaklanarak savaşması gerektiğini salık veren konuşmalarda başka iddialar da yer aldı.
HEDEFTE POLİSLER DE VAR
İngiliz güvenlik güçlerinin içeriden çökertilmesi gerektiğini söyleyen bir grup üyesi, elinde 600'den fazla pedofili ve mason polis memurunun isminin olduğu bir liste bulunduğunu da iddia etti.
İngiltere'de silahlı "gizli" aşı karşıtları ordusu! "Aşı merkezlerini ve okulları hedef almalıyız" | Video
Yaklaşık bir ay önce kurulduğu öğrenilen örgütün, iki haftadan bu yana şiddet eylemlerine hazırlık için egzersiz yaptığı öğrenildi.