İngiltere’de aşı karşıtları ordu kurdu! Eski askerlerin savaş çağrısı kamerada

Protesto gösterilerinde 'şiddet kullanma' çağrısında bulunan örgüt lideri, hükümete savaş açtığını da ilan etti.

Halkın, kendilerini kobay olarak kullanmak isteyen hükümetlerine karşı ayaklanarak savaşması gerektiğini salık veren konuşmalarda başka iddialar da yer aldı.

HEDEFTE POLİSLER DE VAR

İngiliz güvenlik güçlerinin içeriden çökertilmesi gerektiğini söyleyen bir grup üyesi, elinde 600'den fazla pedofili ve mason polis memurunun isminin olduğu bir liste bulunduğunu da iddia etti.

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Yaklaşık bir ay önce kurulduğu öğrenilen örgütün, iki haftadan bu yana şiddet eylemlerine hazırlık için egzersiz yaptığı öğrenildi.