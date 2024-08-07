İngiltere’de aşırı sağın şiddet eylemleri sürüyor

Londra Belediye Başkanı Sadık Khan, X hesabından yaptığı açıklamada, geçen hafta başlayan ve ülke geneline yayılan ırkçı şiddet olaylarının şoke edici olduğunu belirterek, "Aşırı sağcı grupların şimdi de Londra'daki yerleri hedef almayı planladıklarına dair haberlerin farkındayım." ifadesine yer verdi.

Londra'da nefret ve korku yaymayı düşünen herkese karşı çok net olduğunu ve yasaları çiğneyenler hakkında işlem yapılacağını kaydeden Khan, "Londra sokaklarında şiddet ve düzensizlik eylemlerine müsamaha gösterilmeyecek, suç işlediğiniz takdirde tutuklanacak ve yasaların tüm gücüyle karşı karşıya kalacaksınız." ifadelerini kullandı.

Khan, Londra Metropolitan Polisi ile sürekli irtibat halinde olduğunu, belediye ve polisin hedef alınan binaları ve ibadethaneleri korumak, Londralılara güvence sağlamak için toplum liderleri ve yerel kuruluşlarla yakın iş birliği içinde çalıştığını aktardı.

Şoke edici sahnelerin pek çok Müslüman ve azınlıktaki etnik topluluğu korku ve endişe içinde bıraktığının farkında olduğunu vurgulayan Khan, bu nedenle, Londralılardan arkadaşlarını ve komşularını kontrol etmelerini ve onlara Londralıların ilgi ve şefkatten ibaret olduğunu göstermelerini istedi.