İngiltere’de başbakanlık yarışı sürüyor! Koltuk için vaatler açıklandı

Bu ayın başında yayımlanan verilere göre, tedavi için bekleyen hasta sayılarının artması ve ambulans ile müdahale süresinin uzaması İngiltere'nin sağlık sisteminde ciddi sıkıntılar yaşandığını ortaya koydu.

NHS'nin daha verimli bir işleyişe koyulmasının "bir numaralı önceliği" olduğunu ifade eden Sunak, açıkladığı 5 maddelik eylem planında, sağlık sistemindeki yığılmalarla başa çıkmak için bir görev timi oluşturacağını ve bekleyen hasta listelerinin 1 ay içinde denetleneceğini bildirdi.

Sunak ayrıca, hastaneler dışında teşhis ve tedavi merkezi olarak işletilen kurumların sayısını 2024 yılı ilkbaharına kadar 200'e çıkarmayı hedeflediğini söyledi.