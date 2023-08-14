İngiltere’de Bibby Stockholm skandalı! Sığınmacı gemisindeki göçmen isyan etti: Hayvanlardan daha kötü muamele görüyoruz

"HASTA OLMAKTAN KORKUYORUM"

Bakterinin, gemiye yerleştikleri 7 Ağustos'tan beri bilindiği haberlerine değinen sığınmacı, "Biliyorlarsa bizi oraya yerleştirmemeleri gerekirdi. Bizi neden oraya koydular? Hasta olmaktan korkuyorum. Burada kimsem yok, ailem yok." dedi.

Boşaltılan gemide yaşamakla ilgili de değerlendirmeler yapan sığınmacı, odaların küçüklüğü ve güvenlik nedeniyle hapiste gibi hissettiğini, yüzme bilmediği için de gemide yaşamaktan korktuğunu söyledi.