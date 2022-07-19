İngiltere’de bir ilk olacak! Boris Johnson’un yerine gelecek isim...

YENİ LİDER SEÇME ÇALIŞMALARI BAŞLADI

Johnson'un, kabinesinde ve partisinde yaşanan istifalar, başbakanlıkta Kovid-19 kısıtlamalarını ihlal eden partiler gibi bir dizi olayın ardından 7 Temmuz'da istifa etmesi sonrasında ülkede 358 vekili bulunan Muhafazakar Parti'nin, yeni liderini ve başbakanını seçme çalışmaları başladı.

Partinin, lider seçimi ve liderin görevden alınması süreçlerini yürüten organı "1922 Komitesi" Başkanı, milletvekili Sir Graham Brady'nin, 11 Temmuz'da yaptığı açıklamaya göre, vekillerin aday olmak için en az 20 vekilin desteğini alması, girecekleri ilk ve sonraki turlarda ise en az 30 vekilin oyunu alması gerekiyor. Adaylardan en son iki kişi kalana kadar en az oyu alan vekil elenerek seçim turları yapılmaya devam edilecek. Seçim turları Avam Kamarası'nda yapılıyor.