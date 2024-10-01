İngiltere’de büyük kaza: Bariyerleri delip köprüden düştü

KIL PAYI KURTULDU

Kamyonun düştüğü yüksekliğin yaklaşık 15 metre olduğu tahmin ediliyor.

Kazaya müdahale için Warrington'tan bir kurtarma botu, Lymm'den de bir helikopter ve beş itfaiye aracı gönderildi.

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Cheshire İtfaiye ve Kurtarma Servisi, kamyonu soğutmak için su kullandı ve araçtan çıkan yaklaşık 1.000 litre yakıt sızıntısını durdurdu.

İtfaiye ekipleri zorlu operasyon sonrası sürücüyü kurtardı ve sağlık ekiplerine teslim etti.

Kamyon sürücüsünün hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi.