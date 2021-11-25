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Giriş Tarihi: 25.11.2021 09:21

İngiltere’de büyük yangın! Patlama sesleri duyuldu

İHA
İngiltere’de büyük yangın! Patlama sesleri duyuldu

İngiltere'nin Hull kenti yakınlarındaki bir plastik fabrikasında korkutan bir yangın çıktı. Hessle'da a çıkan yangın sırasında patlamaların da meydana geldiği kaydedildi.

İngiltere'nin Hull kenti yakınlarındaki Hessle'de bulunan bir plastik fabrikasında yangın çıktı. Fabrikadan alev ve yoğun duman yükselirken, olay yerine itfaiye ekibi sevk edildi.

CAN KAYBI YAŞANMADI

Yangın sırasında patlama sesleri de duyuldu. Bölgedeki bazı evler ve binalar tahliye edildi.

Bölge sakininden pencereleri kapalı tutmaları istendi. 27 yaşındaki Cory Simmonds, yangın nedeniyle evini terk etmesinin söylendiğini belirterek, "Çok yakındık, korkunçtu, yangın büyüyor. Oradan çıkan duman yoğundu. Patlama sesleri geliyordu ve ev tam anlamıyla sarsıldı. Patlamalar sırasında pencereler sallandı, gerçekten çok korkunçtu" dedi.

İngiltere'de plastik fabrikasında dev yangın | Video

Şu ana kadar can kaybı ya da yaralanma olmazken, itfaiyenin bölgedeki çalışmaları sürüyor.

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İngiltere’de büyük yangın! Patlama sesleri duyuldu
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