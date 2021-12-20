İngiltere’de çocuklara şiddet giderek artıyor! Bakıcı vahşeti kamera

Özellikle koronavirüs salgını döneminde gelen ev kısıtlamalarının, çocuğa şiddet olaylarını tetiklediği belirtilirken, İngiliz yetkililerinin önlem almada yetersiz kalması da eleştirilerin hedefi olmuştu.

Çocuğa şiddeti denetlemekte harekete geçmekte başarısız olduğu söylenen otoritelerin denetim eksikliği bu kez bir kreşte yeni bir olaya neden oldu.