İngiltere’de dehşet veren olay! Küçük çocuğu böyle öldürdüler

İngiliz basını, korkunç bir olayla çalkalanıyor. Küçük bir çocuğa, aylarca şiddet uyguladıktan sonra ölümüne neden olan babası ve babasının kız arkadaşının yargılandığı cinayet davasında sunulan detaylar, tüyleri ürpertti.
Korkunç olay, İngiltere'nin Solihull kentinde meydana geldi. Babasıyla yaşayan 6 yaşındaki Arthur Labinjo-Hughes'un yaşadığı kabus, ölümle sonuçlandı.
Babası, 29 yaşındaki Thomas Hughes ve babasının kız arkadaşı, 32 yaşındaki Emma Tustin'le yaşayan 6 yaşındaki Arthur, adeta dehşeti yaşadı. Thomas'la sevgili olduktan sonra onunla ve oğluyla aynı evde yaşamaya başlayan Emma, bir süre sonra küçük çocuğa şiddet uygulamaya başladı.
Emma'nın eve taşınmasından kısa bir süre sonra komşular, küçük çocuktaki değişimleri fark etti. Giderek zayıflamaya başlayan küçük çocuktaki değişimi ilk olarak yıllardır Arthur'un saçlarını kesen berber fark etti.
2019 yılında Arthur'un saçlarını kesmeye başlayan Catherine Milhench, bu sıralarda çocuğun oldukça mutlu ve sağlıklı olduğunu söyledi. Babası Thomas'ın sevgilisi Emma'nın hayatına girdikten sonra küçük çocuktaki değişimleri fark eden Milhench, Arthur'un ölümünden iki gün önce gördükleri karşısında şoke oldu. Arthur'un saçlarını kesmek için eve giden Milhench, çocuğun adeta iskelete döndüğünü gördü.
AYLAR BOYU ZEHİRLEMİŞ
Zayıf ve bitkin gözüken 6 yaşındaki çocuğun yürürken sendelediğini söyleyen Milhench, Arthur'un cezalandırılışına da tanık oldu. Emma'nın 'koridorda bekleme' cezası verdiği çocuğun saatler boyu ayakta durarak kapıya baktığın söyleyen görgü tanığı, evden çıktıktan sonrağolise haber vermediği için pişmanlık duyduğunu söyledi.
Bu olaydan 2 gün sonra, Arthur, Emma tarafından vahşice katledildi. Evde bulunan güvenlik kameralarına yansıyan görüntülere göre Emma, zayıflıktan ayakta durmakta zorlanan çocuğu önce kuvvetli bir şekilde hırpaladı. Daha sonra çocuğa vurmaya başlayan kadın, çocuğu duvara vurarak bayılttı.
Olayın ardından yere yığılan çocuğu odadan odaya sürükleyen kadın, ambulansı çağırmadan önce 12 dakika bekledi.
Ambulansın gelmesini beklerken ölmekte olan çocuğun fotoğraflarını çeken kadın, soğukkanlı tavırlarıyla dikkat çekti. Hastaneye götürülen çocuk, beyin travması nedeniyle hayatını kaybetti.
Olayın cinayet olduğunu düşünen hastane yetkililerinin polise haber vermesiyle ortaya çıkan korkunç olayın davasında sunulan detaylar ise kan dondurdu. Yapılan otopsi sonucunda Arthur'un açlıktan ölmek üzere olduğu anlaşıldı.
Emma'nın aylar boyu her gün, küçük çocuğa 6 kaşık tuz yedirdiği anlaşıldı. Çocuğa su vermeyen kadının bu yolla Arthur'u öldürmeya çalıştığı da kayda geçti.
Baba Thomas'ın olan bitenlerden haberi olduğu anlaşıldı. Mahkemede 'canavarca histen cinayet'le yargılanan ikili hakkında karar bekleniyor.