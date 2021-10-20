İngiltere’de dehşet veren olay! Küçük çocuğu böyle öldürdüler

AYLAR BOYU ZEHİRLEMİŞ

Zayıf ve bitkin gözüken 6 yaşındaki çocuğun yürürken sendelediğini söyleyen Milhench, Arthur'un cezalandırılışına da tanık oldu. Emma'nın 'koridorda bekleme' cezası verdiği çocuğun saatler boyu ayakta durarak kapıya baktığın söyleyen görgü tanığı, evden çıktıktan sonrağolise haber vermediği için pişmanlık duyduğunu söyledi.

Bu olaydan 2 gün sonra, Arthur, Emma tarafından vahşice katledildi. Evde bulunan güvenlik kameralarına yansıyan görüntülere göre Emma, zayıflıktan ayakta durmakta zorlanan çocuğu önce kuvvetli bir şekilde hırpaladı. Daha sonra çocuğa vurmaya başlayan kadın, çocuğu duvara vurarak bayılttı.