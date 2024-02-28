İngiltere’de dinleme krizi: Kritik dava başladı

İngiltere'nin Soruşturma Yetkileri Mahkemesi'nin, bugün polisin iki gazeteciyi gizli gözetime tabi tutarak dinlediği iddialarını göreceği dava başladı.

Gazeteci Barry McCaffrey ve Trevor Birney tarafından açılan polisin kendi haber kaynaklarını tespit etmek için gizli denetim yöntemiyle dinlediği iddialarını içeren dava bugün İngiltere Soruşturma Yetkileri Mahkemesi'nde görülmeye başlandı. Gazetecilerin dava açtığı güvenlik güçleri arasında Kuzey İrlanda Polis Teşkilatı (PSNI), Durham Polis Teşkilatı, siber güvenlik istihbarat teşkilatı GCHQ ve iç istihbarat servisi MI5 yer alıyor. Barry McCaffrey görülecek davaya ilişkin yaptığı açıklamada, "Bugün Trevor Birney ile gazeteciler olarak bize karşı kullanılan polis gözetiminin tüm boyutlarını nihayet ortaya çıkarmak için Londra'daki mahkemeye gideceğiz. Birleşik Krallık ve İrlanda'daki her muhabirin artık kendilerinin de polis tarafından yasadışı bir şekilde hedef alınıp alınmadığını sorması gerekiyor" ifadelerini kullandı.

DAVA SÜRECİNDE NE OLMUŞTU?

İki gazeteci '1994 Loughinisland katliamında' polis ile katiller arasındaki gizli anlaşmayı konu alan 'No Stone Unturned' belgeselini çektikten sonra 2018 yılında gözaltına alındı. Mahkeme, 2019'da görülen davada polisin uygunsuz arama emri çıkarttığını belirterek Trevor Birney ve Barry McCaffrey'den alınan dizüstü bilgisayarları, telefonları, belgeleri ve diğer malzemeleri iade etmelerini emretti. Gazeteciler kefaletle serbest bırakıldı.