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Giriş Tarihi: 30.1.2024

İngiltere’de elektronik sigara yasağı

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İngiltere’de elektronik sigara yasağı
İngiltere hükümetinin tütün ve elektronik sigara ürünlerine karşı başlattığı mücadele kapsamında, tüm elektronik sigara satışlarında çeşitli kısıtlamaların uygulanmasına karar verildi. İngiltere Başbakanlık Ofisi 10 Numara'dan yapılan açıklamada, son üç yılda elektronik sigara kullanan çocuk sayısının 3 katına çıktığı, 11-15 yaş aralığındaki çocukların yüzde 9'unun elektronik sigara kullandığı belirtildi. Son 2 yılda tek kullanımlık elektronik sigara kullanan 11-17 yaş arası çocuk sayısının 9 kat arttığı vurgulandı.
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İngiltere’de elektronik sigara yasağı
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