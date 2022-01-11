İngiltere’de enerji krizi büyüyor! Doğal gaz faturalarına karşı skandal tavsiyeler!

Şirket, gönderdiği mailde müşterilerinin yüksek faturalardan kaçınmak istiyorlarsa çeşitli 'sosyal' aktivitelerde bulunması gerektiğini önerdi.

"Bu kışı sıcak geçirmek için işinize yarayacak 10 basit ve etkili öneri" başlıklı mailde Ovo Energy, ısınma masraflarını azaltmak için "evde bulunan kedi ve köpeğinize sarılın" mesajıyla işe başladı.