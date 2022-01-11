İngiltere’de enerji krizi büyüyor! Doğal gaz faturalarına karşı skandal tavsiyeler!

Koronavirüs salgınının da etkisiyle küresel ölçekte yaşanan enerji krizinin en büyüğü, İngiltere'de yaşanıyor.
Tedarik zincirindeki aksamalarla başlamasının ardından enerji krizine dönüşen ve aylardır devam eden sorunlar, onlarca İngiliz firmasını iflasa sürüklemişti.
ISINMA FATURALARINA SKANDAL ÇÖZÜM ÖNERİSİ
Doğal gaz ve elektrik fiyatlarının son aylarda 2 kattan fazla arttığı ülkede, sert geçen kış mevsimİ, İngiliz halkını paniğe sürüklemeye devam ediyor.
İngiliz basını da önlenemeyen kriz nedeniyle geçtiğimiz haftalarda halka "Tasarruf yapın" çağrılarında bulunmaya başlamıştı.
Tepki çeken tasarruf önerilerine bir yenisini, İngiliz enerji şirketi Ovo Energy ekledi. Doğal gaz faturalarındaki astronomik artıştan şikayetçi olan müşterilerine bir bilgilendirme maili gönderen şirket, 10 adımdan oluşan öneri zinciriyle büyük tepki topladı.
Şirket, gönderdiği mailde müşterilerinin yüksek faturalardan kaçınmak istiyorlarsa çeşitli 'sosyal' aktivitelerde bulunması gerektiğini önerdi.
"Bu kışı sıcak geçirmek için işinize yarayacak 10 basit ve etkili öneri" başlıklı mailde Ovo Energy, ısınma masraflarını azaltmak için "evde bulunan kedi ve köpeğinize sarılın" mesajıyla işe başladı.
"EVDE ISINMAK İÇİN ZIPLAYIN"
Vücudu sıcak tutan yemekler yenmesi gerektiğine ilişkin de maddelerin yer aldığı listede, sıcak yulaf lapalarını içeren gıdalar tüketilmesi gerektiği detayı yer aldı. Vücudu terlettikten sonra üşüttüğü için acı biber yenmesinden kaçınılması gerektiğini vurgulayan mail, alkolsüz içecekler tüketilmesi gerektiğini ve bol bol zencefil yenmesi gerektiğini söyledi.
Sık sık fiziksel hareket yapılması gerektiğini öneren mailde, "Zıplama egzersizi yapın", "Evinizi temizleyin", "Çocuklarınızla çember çevirme oyunu oynayın" gibi maddeler yer aldı.
Pazartesi günü gönderilen mail, kısa sürede ülke genelinde büyük tepki topladı.
İngiliz milletvekilleri, aşağılayıcı olduğunu söyledikleri mailin ardından hükümete enerji fiyatlarıyla ilgili acil düzenlleme çağrısında bulundu.
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