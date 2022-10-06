İngiltere’de etnik azınlıkların yoksulluk riski artıyor

İngiltere merkezli "Runnymede Trust" adlı düşünce kuruluşunun yayımladığı raporda son 10 yılda siyahi ve etnik azınlıkların ortalama gelirlerinde beyazlarla kıyaslandığında yüzde 6 "daha hızlı ve derin" düşüş olduğu bildirildi.

Ayrıca, raporda bu eğilimin, özellikle Kovid-19 salgınının başlangıcından bu yana belirgin hale geldiğinin altı çizildi.

VERGİ SİSTEMİNDE AYRIMCILIK İDDİALARI

Raporda "İngiltere'de nüfusun sadece yaklaşık yüzde 15'ini oluşturmasına rağmen siyahi ve azınlık etnik kökene sahip kişiler, derin yoksulluk içindekilerin 4'te 1'inden fazlasını (yüzde 26) oluşturuyor. Sonuç olarak, siyahi ve etnik azınlıktakilerin, halihazırda beyaz insanlara göre derin yoksulluk içinde olma olasılığının 2,2 kat, Bangladeşlilerin ise 3 kattan fazla olması muhtemel." ifadelerine yer verildi.