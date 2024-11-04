İngiltere’de gazetecilerden BBC’ye Gazze isyanı: Tarafsız ol

Batı medyasının, bir yılı aşkın süredir Gazze Şeridi'nde soykırım yapan İsrail'i kayıran tutumu dikkat çekiyor. Birçok batılı medya kuruluşunun bu tutumuna tepkiler ise her geçen gün büyüyor. İngiltere'de 101 BBC çalışanının da arasında bulunduğu 237 basın mensubu, BBC Genel Müdürü Tim Davie'ye yazdıkları mektupta Gazze konulu haberlerde tarafsızlık çağrısında bulundu. 237 basın mensubu, Gazze konulu haberlerde İsrail yanlısı bir tutum bulunduğu eleştirisi yaptı. BBC'yi tarafsız ve korkusuz şekilde Gazze haberlerine yaklaşmaya çağıran imzacılar, BBC'ye adımlar atması çağrısı yaparak, İsrail'in Gazze'ye yabancı gazetecileri sokmamasını hatırlattı. Atılacak adımlar arasında İsrail'in iddialarını kanıtlayacak yeterli delil bulunmadığını açıkça söylemek, İsrail'in suçlu olduğu noktaları manşetlerde açıkça belirtmek, Gazze konulu haberlerde Ekim 2023 öncesini haberlerdeki bağlama dâhil etmek, İsrailli siyasi ve askeri yöneticilere söyleşilerde zorlayıcı sorular sormak da sayıldı. İmzacılar mesajlarını doğrudan BBC'ye yöneltse de ITV ve Sky gibi önemli İngiliz yayın kuruluşlarına da çağrıda bulundu.