İngiltere’de göçmen merkezlerindeki koşullar ağırlaştı

Ahmed, merkezdeki ağır koşulların hapishane veya hayvanat bahçesi gibi olduğunu belirtti. Ahmed, her ne kadar Göç Bakanı Robert Jenrick, sayıların düştüğünü belirtse de 24 gün kaldığı kampta yerde yatmaya zorlandıklarını, tuvalete gitmelerinin, duş almalarının veya egzersiz yapmak için dışarı çıkmalarının engellendiğini kaydetti.

Anavatanından kaçarak İngiltere'ye geldiğini söyleyen Ahmed, kampta kaldığı 24 gün boyunca ailesini arayıp durumu hakkında onları bilgilendirmesine izin verilmediğini ifade etti.

MERKEZ ŞUBAT AYINDA AÇILDI

Kent'teki eski bir askeri üs olan Manston, İngiltere'ye küçük teknelerle ulaşan göçmenler için işlem merkezi olarak şubat ayında açıldı. Güvenlik ve kimlik kontrollerinin yapıldığı süre içerisinde bu kampta tutulan göçmenler daha sonra İçişleri Bakanlığının sığınma, konaklama sistemine dahil ediliyor.

Manston, geçen hafta sonu Dover'da yangın bombasının atıldığı başka bir merkezden 700 göçmenin gönderilmesiyle daha da kalabalıklaştı. İngiliz Kızıl Haçı, "Manston'daki ciddi durumun, sığınma sisteminin karşı karşıya olduğu ağır sorunların göstergesi olduğunu" bildirdi.

İngiltere'ye bu yıl çoğunluğu Manş Denizi'ni geçerek on binlerce göçmenin geldiği, Kent'e yaklaşık 40 bin kişinin ulaştığı kaydedildi.