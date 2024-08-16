İngiltere’de göstericilere terörizm suçlaması

Son haftalarda ırkçı şiddet olayları nedeniyle sokakların karıştığı İngiltere'de aşırı sağcı faaliyetlerde bulunan iki genç, terör suçlamasıyla gözaltına alındı. Londra Metropolitan Polisi, 18 yaşındaki Rex William Henry Clark ve 19 yaşındaki Sofija Vinogradova'nın "terör eylemlerine hazırlık yapmakla" suçlandığını bildirdi. Açıklamada, bu kişilerin aşırı sağcı faaliyette bulundukları iddiasıyla gözaltına alındıkları ve terörizmle suçlandıkları ancak bu olayın, Southport'taki bıçaklı saldırı sonrası başlayan aşırı sağın şiddet eylemleriyle bağlantılı olmadığı kaydedildi. Ayrıca, ateşli silah bulundurduğu şüphesiyle gözaltına alınan Vinogradova'nın, terör eylemi gerçekleştiren ya da hazırlayan bir kişi için faydalı olabilecek bilgi toplamakla suçlandığı bildirildi.