İngiltere’de hatırlatma dozu olmayanlar yoğun bakım ünitelerini doldurdu

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, hastanelerde yoğun bakımdakilerin yüzde 90'ının Kovid-19 aşısının hatırlatma dozunu yaptırmayanlardan oluştuğunu bildirdi.

Johnson, bir aşı merkezine yaptığı ziyarette Kovid-19'a ilişkin son durumla ilgili yaptığı açıklamada, Omicron varyantının ciddi sorunlara neden olmaya devam ettiğini, hastanelerde vakaların arttığını ancak hastaların durumunun Delta varyantına yakalananlardan daha hafif olduğunu belirtti.

HASTALARIN YÜZDE 90'I HATIRLATMA DOZUNU OLMAMIŞ

Başbakan Johnson, "Bunu söylediğim için üzgünüm fakat şu anda hastanelerimizde yoğun bakımdaki insanların büyük çoğunluğu güçlendirici aşılarını almayanlar. Yoğun bakımdaki insanların yüzde 90'ına kadarının güçlendirici dozu almadığını söyleyen doktorlarla konuştum." dedi.