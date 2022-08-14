İngiltere’de hayat pahalılığına isyan

Rusya-Ukrayna savaşı ve Koronavirüs salgını sonrası Avrupa'yı etkisi altına alan enerji ve gıda krizi giderek büyüyor. Ekonomik krizle baş etmek için birçok ülke peş peşe tasarruf planlarını devreye sokarken halk hayat pahalılığı nedeniyle zor günler geçiriyor. Enflasyonun rekor seviyeye çıkması ve günlük yaşama etki eden hayat pahalılığıyla boğuşan İngiltere'deki işçi grevleri devam ediyor. Son haftalarda birçok sektör çalışanının protesto gösterileri düzenlediği ülkede son olarak ücretlerin enflasyonla uyumlu şekilde artırılmasını talep eden tren sürücüleri iş bıraktı. Raylı ulaşım sendikalarından Aslef'in üyesi 9 şirketin çalışanı tren sürücülerinin hafta sonu 24 saatlik greve gitmesi, ülkede raylı ulaşımı durdurdu. Londra'da hafif raylı tren seferlerinin ve Great Western, Greater Anglia, LNER ve Hull adlı şirketlere ait şehirlerarası tren seferlerinin tümü, grev kapsamında iptal edildi. İşe giden ya da tatil için yola çıkan milyonlarca tren yolcusu, terminallerde uzun süre bekledikten sonra planlarını değiştirmek veya iptal etmek zorunda kaldı.İngiltere'de son verilerle birlikte enflasyon son 40 yılın en yüksek seviyesinde seyrediyor. İngiltere Merkez Bankası (BoE), artan enflasyonla mücadele için geçen hafta son 27 yılın en yüksek faiz artışını yaparak, politika faizini yüzde 1,25'ten yüzde 1,75'e artırdığı bildirmişti. Ülkede enflasyonun bu yılın ekim ayında yüzde 13,3 ile zirve yapması bekleniyor.