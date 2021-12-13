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Giriş Tarihi: 13.12.2021 10:02 Son Güncelleme: 13.12.2021 10:12

İngiltere'de hayati tehlike uyarısı: Rüzgardan dayak yiyeceksiniz

İngiltere’de hayati tehlike uyarısı: Rüzgardan dayak yiyeceksiniz

İngiltere'de aşırı rüzgardan kaynaklanacak 'hayati tehlike' uyarısı yapıldı. Olumsuz havalar nedeniyle insanların adeta rüzgardan dayak yiyeceği belirtilirken, yetkililer halka dikkatli olması konusunda çağrıda bulundu.

İngiltere'de Meteoroloji, 12 saatlik sürecek bir tehlike uyarısında bulundu. "Yaşamınız tehlikeye girebilir" diyen yetkililer, saatte 90 mil hızla vuracak rüzgarın varlığından bahsetti.

"ENKAZLAR UÇABİLİR"

Olumsuz havanın elektrik kesintilerine ve binalarda hasara neden olabileceği ifade edildi. Meteoroloji uyarılarında, "Uçan enkazlardan kaynaklanan yaralanmalar ve hayati tehlike mümkük. Çatılardan savrulan kiremitlere dikkat edin" diyerek rüzgarın adeta döveceğini söyledi.

ULAŞIMDA AKSAMALAR

Bunun dışında ülke genelinde kara, hava ve deniz hizmetlerinde kesintilerin yaşanması bekleniyor. Yetkililer yolculuk sürelerinin uzayabileceğini ya da yolcukların iptal olabileceğini belirtti. Sahile yakın yerlerde bulunan işletmelere uyarılar yapılırken, insanlara sahil kenarlarına gitmemeleri konusunda uyarılar yapıldı.

ÜLKE BİRKAÇ ZAMANDIR FELAKETİ YAŞIYOR

Ülke birkaç haftadır kötü hava şartlarıyla boğuşuyor. Geçtiğimiz günlerde de Arwen ve Barra kasırgaları ülkeyi felç etmişti.

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İngiltere'de hayati tehlike uyarısı: Rüzgardan dayak yiyeceksiniz
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