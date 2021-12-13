İngiltere’de hayati tehlike uyarısı: Rüzgardan dayak yiyeceksiniz

ULAŞIMDA AKSAMALAR

Bunun dışında ülke genelinde kara, hava ve deniz hizmetlerinde kesintilerin yaşanması bekleniyor. Yetkililer yolculuk sürelerinin uzayabileceğini ya da yolcukların iptal olabileceğini belirtti. Sahile yakın yerlerde bulunan işletmelere uyarılar yapılırken, insanlara sahil kenarlarına gitmemeleri konusunda uyarılar yapıldı.