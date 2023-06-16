İngiltere’de hekimlerden maaşları ve çalışma şartlarını protesto

"MAAŞLAR DOKTORLARIN GİTMESİNE NEDEN OLUYOR"

Hekimler, "Doktorların gitmemesi için daha iyi maaş", "Eriyen maaşlar doktorların gitmesine sebep oluyor", "Saatlik 14 sterlin adil bir maaş değil" ve "Hayat kurtaranlar iyi bir maaşı hakeder" pankartları taşıdı.

İngiliz Tabipler Birliği Pratisyen Hekimler Komitesi Başkan Yardımcısı Ellen Newbury, yaptığı konuşmada, "Başka hiçbir meslekte yeni başlayanlara pratisyen denmiyor. Pratisyenler hayat kurtarıyor, hastalara müdahale ediyor. Hangi meslekte bunu yeni başlayanlar yapıyor? Biz buna rağmen daha fazla çalışmak zorunda kalıyoruz." dedi.

Newbury, Pratisyen Hekimler Komitesi adını Hekimler Komitesi olarak değiştireceklerini de kaydederek, "Hükümet bize değer vermiyor ama biz kendimize değer veriyoruz. Bize verilen saatlik 14,09 sterlini, 14,79 sterline çıkarmak istiyorlar. İşimize elimiz boş dönmemizi istiyorlar. Bir arada olursak maaş düzenlemesini alırız ve grev de bunun tek yolu." diye konuştu.